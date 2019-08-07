大學考試分發入學管道今(7)日正式放榜，台灣大學今年共分發錄取了1606人，其中包含牙醫系外加增額4人，指考錄取名額內新生人數，占招生名額總比例達45％。

台灣大學註冊組主任李宏森表示，今年台大考試分發的統計數據，108學年總招生名額3459人，指考名額原分配1412人，包含各管道回流考生 145人，以及外加49人在內，考試分發錄取人數共計1606人，其中有96個名額是個人申請缺額回流，而在申請放榜後，另有37名考生放棄，個人申請回流名額為近5年新低。

李宏森表示，台大牙醫系今年繁星推薦因同分增額錄取7人，教育部為避免嚴重影響指考管道考生就學機會，經過協調後，同意以專案外加方式增額4人，因此台大牙醫系放榜錄取一般生17人。

至於各高中與各地錄取台大情況，李宏森則說，台大今年指考錄取生建中生有225人、北一女有146人，師大附中有107人，是分發錄取台大最多的高中前三名；從錄取學生戶籍所在地來看，台北市占比31％、新北市20％、高雄市占11％等最多，總計六都學生分發錄取台大人占總數的84.5％。

(旺報 )