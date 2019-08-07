大陸媒體《環球時報》今天社評〈暴力示威不是香港年輕人的集體標籤〉指出，香港的激進示威者大部分是年輕人，這是一個對「民主」「自由」等口號很敏感，非常容易被點燃的群體。加上年輕人有買房等各種壓力，本來就喜歡帶著現實中的不滿去互聯網上宣洩，或者找認同和知音，如今突然有了街頭上洋溢著「政治豪情」的抗議活動，一些人便情不自禁地捲入其中。

社評認為，覺得好玩、被別人激將和煽動、受到現場氣氛的裹挾，這些複雜因素共同推動一些香港年輕人衝在了激進示威的最前頭，甚至參與到暴力活動中。來自西方輿論的誇獎增加了他們認為自己在從事「正義事業」的幻覺，以他們的閱歷，是很難冷靜下來、用批判視角反思當下香港動盪的，他們十分感性地徘徊在遊行隊伍中。

社評揶揄，其實有一個偏負面的政治學詞彙描述世界各地的示威群體，那就是「烏合之眾」。這個詞不是為了羞辱示威者，而是對示威群體的理性總結。人只要投身到廣場示威中，就容易被煽動，很可能與平時謹慎守法的自己判若兩人，在示威現場的大氛圍下加入到對法治的集體蔑視。最重要的是，他們一定會被極少數「政治領袖」操縱。這是全世界政治示威的規律。

社評分析，香港發生暴力活動的現場往往有兩種人，一種是真正的暴徒，他們被徹底洗腦了，決心與國家為敵，搞亂香港就是他們的目的。但客觀說，這樣的「暴力骨幹」在香港並不多，在示威隊伍中也是少數人、甚至極少數人。更多人是跟著起哄的，其中有一部分陷了進去，但他們並不願意真的讓香港越來越亂，畢竟香港是他們的謀生之地，他們沒別的地方可去。

社評奉勸，然而在暴力現場這兩種人是很難區分的，當塵埃落定時，世界也未必就能準確區分他們。香港在經歷騷亂，不僅大陸社會這樣看，其實全世界都這樣看。美國等西方國家的政客誇香港激進示威者，那是哄騙他們，華府現在太需要香港的年輕人做他們對陸激進博弈的炮灰了。

社評強調，做獨立思考者，不做「烏合之眾」的一分子，被有政治私利和野心的人所利用，這是動盪環境下香港年輕人至關重要的智慧和情商。這也是從固化思維中跳出的力量，它將參與對一個人和對一代人命運的塑造。

(中時 )