中共黨媒《人民日報》「鐘聲」欄目，今天發表題為〈無事生非的荒唐邏輯〉，強調「謊言重複千遍依然是謊言。」這一鐵律現在卻被美國一些人「選擇性」無視。

「鐘聲」指出，明明是大陸經濟保持穩中有進的態勢，今年上半年大陸國內生產總值同比增長6.3％，繼續保持中高速增長，美國一些人卻刻意胡言「中國的情況非常糟糕」；明明是中方積極回應美方關切、嚴格實施芬太尼類物質整類列管，美國一些人卻罔顧事實、誣陷大陸是美國國內芬太尼類物質主要來源地，把美方自己芬太尼類物質濫用的責任推給中方；明明是大陸和東協國家秉承《南海各方行為宣言》精神，積極推進「南海行為準則」磋商，且提前完成「準則」單一磋商文本草案的第一輪審讀，美國一些人卻四處離間，妄稱「中國通過脅迫手段阻止南海開發」「中國大陸東南亞鄰國的脅迫行為威脅本地區和平穩定」……殊不知，國際社會的眼睛是雪亮的，無事生非、興風作浪的把戲既改變不了真相，也顛覆不了真理。

文章強調，美國一些人打著「美國優先」的旗號，憑藉編造的「美國吃虧論」「強制技術轉讓」「偷盜智慧財產權」等指控，肆意升級對陸經貿摩擦，只會讓越來越多的美國企業和消費者淪為犧牲品，還給世界經濟注入巨大風險。

文章稱，美國一些人到處炒作所謂「中國威脅」，聲稱不僅「威脅」美國，還「威脅」開發中國家，甚至荒謬地誣稱大陸對外發展援助是「債務陷阱」。對於這種惡意不實指責，一些國家領導人紛紛站出來進行公開批駁，美國有識之士也聯名發表公開信，反對把大陸視為敵人。

「美國想方設法阻止人口占全球近20％的大陸進步，這種行為樹立的是一種正面榜樣嗎？」美國前代理助理國務卿董雲裳上個月在網站發文質疑，表達了美國社會的不滿情緒，道出了美國民眾普遍擔憂美國國際形象受損的心理焦慮。

「鐘聲」表示，非道不言，非義不行。中國自古尊崇這樣的行為準則，自有「有理走遍天下」、不懼無事生非者挑釁的底氣。奉勸美國一些人不要高估自己拿著荒唐邏輯來攪局的本事，更不要沉湎於玩弄世界於股掌之上的幻覺。要知道，公理和正義或許會遲到，但永遠不會缺席。

(中時 )