資深音樂人劉家昌是著名「韓粉戰將」，不僅多次替高雄市長韓國瑜站台造勢，也屢次在臉書力挺，稍早再度PO文表示韓國瑜會贏得民心的關鍵，主要是人民被政客玩弄二十年，覺醒後選擇韓國瑜自然是理性的決定。

劉家昌表示台灣兩個政黨利用人民，惡鬥了二十年，選完分贓完後就把人民忘的一乾二淨，更利用媒體顚倒是非、道徳倫喪，讓人民過著苦悶沒希望的日子，而此時韓國瑜出現讓眾人看見希望，自然會贏得民心，因此被邊緣二十年的八百萬民眾在醒悟之後，自然會選擇支持韓國瑜，不過當韓國瑜代表國民黨參選時，民進黨及媒體不斷汙衊傷害，尤其當中天開提告記者會，才來了六個立委，讓他大動肝火痛批：「其他的死到那去了？令人寒心」。

劉家昌臉書全文。(圖/劉家昌臉書)

劉家昌更公開呼籲韓粉和中華民國信徒，內部要從此刻團結起來，不僅不能再指望國民黨，更要讓民進黨知道罷免不是他們專利，為了兌現「自己國家自已救」的承諾，勢必得走上凱道罷免蔡英文，除了幫韓國瑜打場漂亮勝仗，也要贏回中華民國。

(中時電子報)