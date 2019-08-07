效力運動家的台灣好手王維中，今(7)日對戰小熊的比賽於第8局，球隊以11比2大幅領先時上場，順利解決半局後，第9局續投卻連被敲3支安打失2分，自責分率(ERA)從賽前的2.88上升至3.33，同時為王維中本季首次破3。

運動家在第2局展開猛攻，靠3次保送及6支安打(包含1發全壘打)，單局灌進8分，第4局皮斯卡提(Stephen Piscotty)補上3分炮，將分數擴大至11比0大幅領先。

8局時王維中登板後援，一上場就送讓小熊明星三壘手「老大」布萊嚴(Kris Bryant)三球三振，接下來雖然被敲了一支二壘安打，不過仍順利解決此局。

王維中9局續投卻遇上亂流，先連丟4壞球形成保送後，卡拉提尼(Victor Caratini)敲二壘安打，席瓦伯(Kyle Schwarber)補上一安將壘上2名跑者都送回，再被卡斯提安諾斯(Nicholas Castellanos)敲長打形成二、三壘有人後，王維中及時穩住陣腳，球速也跟著提升。

先再次三球三振掉布萊嚴後，對小熊菜鳥捕手T.戴維斯(Taylor Davis)，王維中速球狂飆，纏鬥8球有5球在150公里以上，最高球速來到95.8英里(約154公里)，最後成功拿下第3個出局數。王維中總計投2局被敲4支安打失2分，送出2次三振與1次保送，自責分率來到3.33。

而有趣的是，最後被王維中解決的菜鳥捕手T.戴維斯在9局上半客串小熊隊終結者，雖然被連續敲出3支安打，不過最後滿壘無失分退場，此為T.戴維斯首次以投手身分登板。

(中時電子報)