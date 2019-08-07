新北市今年底前要完成「燃煤鍋爐退場」，圖為燃煤鍋爐機具。（譚宇哲翻攝）

新北市2022年底前完成「燃煤汽電共生機組退場」，改用燃氣，圖為燃氣鍋爐機具。（譚宇哲翻攝）

細懸浮微粒（PM2.5）是空氣品質指標，影響國人健康，新北市長侯友宜今天在市政會議宣布，今年底前要完成「燃煤鍋爐退場」、「瀝青業燃料油改氣」，並於2022年底前「燃煤汽電共生機組退場」，改用燃氣，預計3年內讓新北市PM2.5從三級防治區提升至二級，打造2023無煤城市。

新北市環保局長劉和然今天上午在市政會議報告時指出，市府近年針對空汙的移動汙染源、固定汙染源及逸散汙染源實施一系列防制作為，使PM2.5年平均濃度從2014年的22.3μg／m3，降至去年的15.3μg／m3，只差0.3就符合環保署空氣品質標準15μg／m3。

針對固定汙染源管制，環保局年底前將完成「燃煤鍋爐退場」及「瀝青業燃料油改氣」，預計PM2.5年平均濃度今年就能達成符合國家標準，明年更進一步要求瀝青業全面加裝空汙連續自動監測設施，2022年底前完成「燃煤汽電共生機組退場」，使2023年起新北市境內再無燃煤工業。

侯友宜表示，除了固定式汙染源的管制，協助燃煤業者轉型，仍要努力讓汽機車等移動汙染源下降，新北市二行程機車還有9.9萬輛，要持續透過推動電動機車、電動公車，減少移動汙染源。

此外，逸散汙染源包括營建工地必須減汙減噪，夜市、餐飲業油煙須管控輔導，至於林口發電廠管制排放量，未來也會要求環保局持續用最高標準檢視。

侯友宜強調，降低PM2.5、守護400萬人民健康，是延續去年選舉他對深奧燃煤電廠的態度，落實選舉政見，希望透過各項積極作為，3年內定要讓新北市的PM2.5提升為二級防制區，全面符合國家空氣品質標準，成為全台第1個無煤城市。

(中時 )