臉書社團「臺灣民眾黨」今上午發文指出，台北市長柯文哲曾邀鴻海創辦人郭台銘加入民眾黨遭拒，理由是郭要以無黨籍身分參選，但兩人達成共識，郭不排除提供贊助，為雙方保留合作空間。對此，民眾黨籌備處發言人林珍羽表示，目前黨仍在籌備階段，尚未推出官方版粉絲專頁，至於發文的社團是否為後援會需進一步確認。

台灣民眾黨臉書指出，據說郭已予以婉拒，理由是未來可以無黨籍參選；但兩人也達成共識，維持友好關係，郭也不排除提供贊助，為雙方保留合作空間。郭台銘先前致電禮貌性說有機會再拜訪；柯文哲說再看看時間；郭說柯新籌組政黨，成立大會那一天他會送花祝賀表達心意。

對於以柯文哲成立的民眾黨名義發文，是否代表郭柯已經達成合作默契？林珍羽說，官方版的粉絲專業還在準備中，目前民眾黨籌備階段確實有30、40個粉絲專頁以「台灣民眾黨」為名，大部分是後援會設置，為避免民眾被混淆視聽，今下午內部會議將討論是否先整合共同理念的紛絲團，並推出籌備處的粉絲專頁以便對外發布訊息。

(中時 )