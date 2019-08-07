男童一家順利團圓，結束一場驚魂記。（陳淑娥翻攝）

台中市沙鹿2歲男萌娃，日前深夜趁著媽媽不注意，使盡吃奶力氣推開家門溜出去，身上僅包著尿布，閒晃到200公尺遠的公車站，蔡姓民眾路過看見，立刻飛車帶他到派出所，結束一場驚魂記。

清水警分局表示，沙鹿一名2歲男萌娃，深夜1點多，趁著媽媽忙家務時，偷偷推開家門溜出去，且身上只包著一件尿布，就這樣一路閒晃到200公尺遠的「晉江寮」公車站，所幸被路過的蔡姓民眾發現，連忙抱著他到明秀派出所報案。

警方受理後，警員高振佑立刻飛奔「晉江寮」公車站，企圖找尋他的家人，所幸男童父親正好在現場焦急尋找，結束了一場驚魂記。

男童母親說，孩子力氣很大，連她都時常被拖著走，但萬萬沒想到，這次竟然趁著半夜偷開家門溜出去，她很感謝民眾的熱心及警察的用心。

高振佑說，本案有3個「還好」，才沒釀成憾事；「還好」拾獲人是古道心腸者，萬一是壞人不堪設想；「還好」男童只是在公車站內逗留，並未穿越台灣大道，否則危險難以想像；「還好」男童沒有走遠，不然要立刻找回恐不容易。

(中時 )