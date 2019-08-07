和周星馳為無線台藝員訓練班同期生的女星曾華倩，甫出道就接演金庸大戲《雪山飛狐》，飾演苗若蘭給觀眾留下深刻印象而走紅，演藝路走得相當順遂的她，曾跟男神梁朝偉有過一段情，然最終破局收場，而如今曾華倩已經54歲，她昨天歡度生日，不僅有「重量級嘉賓」幫她慶生，甜摟20歲小鮮肉的照片也曝光，看來日子過得相當愉快。

曾華倩跟梁朝偉在演員訓練班相識，之後又多次合作因而擦出愛火，兩人過程中三分三合，然情纏6年仍是分手，曾華倩最終嫁給富商林肇基並生下一子，然婚姻僅維持6年即離婚，曾華倩未再婚，且呈現半退休狀態，多數時間皆專心照顧、培養兒子。

昨曾華倩歡慶54歲生日，她在IG貼出照片，跟邱淑貞、吳君如開心同框，曾華倩笑稱他們三人都是「來自八十年代的女神」，且她們還當彼此孩子的乾媽，足見交情深厚，此外，曾華倩還被曝光了一張摟著鮮肉帥哥的同框照，原來男方是她的獨子兼游泳健將林浩賢，已經長成20歲的俊俏男人，他在IG貼出母子合照祝媽媽生日快樂，曾華倩在照片中笑得開懷，看起來好幸福。

(中時電子報)