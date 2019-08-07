針對大陸暫停電影和人員參加今年的金馬影展，各界聯想，是否由於去年在金馬獎頒獎典禮上台灣導演傅榆提及台獨言論，使得在場的大陸影星倍感尷尬，所以今年乾脆不參加？大陸資深涉台學者劉國深不排除這個可能，「目前兩岸關係的大環境不好，北京方面會考慮避免讓有心人藉著文學藝術搞政治動作。」

尤其近來香港反送中運動愈演愈烈，兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學臺灣研究院政治所教授劉國深表示，大陸方面自然會擔心在金馬獎上出現台灣某些人借機發表力挺香港抗議者的言論，避免不必要的炒作是很正常的反應。「台灣部分藝人太熱衷於政治，對複雜的兩岸關係缺乏准確認知，利用藝文場合做政治文章，此舉對兩岸關係沒有正面幫助。」

近來大陸方面對台灣祭出反制措施，例如暫停陸客赴台自由行、暫停參加金馬影展，意味著對蔡英文當局的抵制嗎？劉國深表示，這也還不到抵制的程度，「只能說大陸方面在敏感時期會盡量避免惹出無謂的麻煩。」

大陸電影和演員今年暫停出席金馬影展，是否會影響兩岸的文化交流？劉國深表示，這種事相信大家都不願意看到，相信北京方面也是迫不得已，因為台灣選舉快到了，為了避免有心人利用金馬獎頒獎典禮等場合造勢，大陸採取謹慎的態度也是能夠理解的。

劉國深表示，總體來說，兩岸交流是雙贏的，這次大陸電影和藝人不能去台北參加金馬影展，相信兩岸的影劇界人應該能夠理解。去年台灣導演傅榆在領獎致詞時提及台獨言論引發兩岸軒然大波，就讓金馬獎組委會主席李安感到難堪與挫折。

「台灣有些人沒有大局觀，為了一己之私進行情緒化政治操作，傷害彼此感情和互信，全民一起為他們買單。」劉國深表示，在目前這種情況下，「暫停不是大陸的最終目的，是為了讓大家停下腳步想一想，以利將來走得更好。」

(中時 )