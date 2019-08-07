台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨昨天正式成軍，鴻海前董事長郭台銘與前立法院長王金平送花籃大方獻祝福，郭、柯、王攜手合作傳聞不斷。王金平今天受訪證實，周一確實和柯P碰面，難免會聊到選情，大家聊得愉快又真心談話。至於何時和高雄市長韓國瑜見面，王愣了一下重申，目前好像沒有這個需要，以後再說。

前立法院長王金平今天出席「全球氣候變遷調適方案與智慧防災治水計畫」公聽會，受邀出席的還有前內政部長李鴻源、台北市副市長鄧家基、國發會副主委郭翡玉等官員齊聚一堂。

適逢柯文哲甫成立台灣民眾黨，加上郭柯王合作傳的沸沸揚揚，成為媒體關注焦點。繼郭柯會、郭王會登場，傳出5日柯王也有密會，王金平受訪時先俏皮地掉媒體胃口說「誰跟你講，你告訴我才跟你講」，隨後證實「有見過面」，難免聊到選舉，包含台灣與國際事務；每次和柯見面，大家都聊得很愉快，真心地談話。

至於郭柯王結盟成形？王金平說，他不清楚，要聆聽觀看第三者在外面的觀察與感覺。跟誰聊得不愉快？王回，跟每個人都聊得很愉快。二次郭王會何時展開？王指出，只要有需的話，隨時都可見面。與韓何時碰面？此時王停頓5秒後說，前主席連戰邀約他與韓三人談一下，他認為目前好像沒有這個需要，以後再說。此舉外界解讀王金平無意和韓再見面，王金平坦然地說，每個人自己去解讀。

昨天台灣民眾黨創黨大會上，花籃也隱藏玄機，郭台銘與王金平也大方送上祝福，是否象徵存在合作空間？王金平說，就是祝賀的意思，希望台灣能夠真團結，一起努力拚台灣的太平，否則台灣藍綠對立惡鬥太厲害，讓中間、中道力量消失，對國家發展不正常且不利，希望大家一起來推動真正讓台灣太平盛世的地方。

媒體詢問，王金平的理想似乎與柯文哲十分接近，有無意願加入台灣民眾黨？王直言，目前沒有任何這方面打算。媒體追問，之後有無可能加入？隨著因緣走？王均堅稱不知道。

(中時 )