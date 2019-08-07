國民黨團結出現分裂危機，前立法院長王金平與鴻海前董事長郭台銘有無可能脫黨參選，或者與前台北市長柯文哲合作，備受矚目，傳出郭、王仍不滿初選制度不公，黨主席吳敦義要負最大責任。王金平今天受訪嘲諷，「現在才擔心，是不是有點慢了」，隨即呵呵笑。

前立法院長王金平今天出席「全球氣候變遷調適方案與智慧防災治水計畫」公聽會，受邀出席的還有前內政部長李鴻源、台北市副市長鄧家基、國發會副主委郭翡玉等官員齊聚一堂。

媒體詢問，目前高雄市長韓國瑜與黨中央始終聯繫不上郭台銘，讓黨主席吳敦義傷透腦筋，王金平嘲諷，「現在才擔心，是不是有點慢了」，他不知道，隨即呵呵笑。因此分裂還有救？王說，他也不清楚，「你問我怎麼會了解」。

王金平坦言有聽到柯郭會面，但不透露從哪裡得知，至於郭台銘有可能脫黨參選？王說，他不清楚，這個要去問郭本人，再次重申自己從來沒有改變過，仍然是參選到底，「什麼時候告訴你不選，我沒有」。

王金平先前當面拒絕韓國瑜當任副手，未來有無可能擔任其他政黨或無黨籍的副手？王說，上天自然會安排一條路讓他衝。至於跟誰搭檔？郭王配或王郭配？誰的條件最適合？與郭或柯搭檔的機率高於韓？王金平皆稱自己不清楚、不知道。

媒體又問，是否擔任中間人居中協調，王金平重申，未來要怎麼處理，順著因緣走。有無可能上演換柱2.0？王說，不清楚，看不懂所以不敢講話。至於有何清楚的，王笑談，知道自己一整天吃什麼。

今天也是七夕情人節，王金平一脈輕鬆地預告晚上8點有直播。媒體詢問跟老婆一起？王稱「應該，好像，不是吧」，讓媒體詫異了一下，王隨即說，應該跟民眾直播。媒體追問要和郭台銘告白？王趕緊否認，坦言他不清楚內容，小編怎麼規劃他不知道。

(中時 )