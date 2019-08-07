一名55歲的女性，偶爾發現看東西時，物體會扭曲，但卻不以為意，直到症狀越來越明顯，就醫後才確診為黃斑皺褶，且腫脹嚴重。眼科醫師表示，過度用眼、糖尿病患都是黃斑皺褶的高危險群，即使以手術改善視力，黃斑部功能也不一定能恢復，民眾不可不慎。

黃斑部位於視網膜中心，負責中央視力，是感光功能最敏銳的部位。一旦黃斑部發生病變，視力馬上就會受影響。書田診所眼科主任廖昶斌表示，常見的黃斑部眼部疾病，包括老年性黃斑部病變、糖尿病黃斑部水腫、視網膜靜脈阻塞等，黃斑皺褶也是其中之一。

廖昶斌表示，黃斑部皺褶是指黃斑部長了一層薄膜狀的纖維組織，它會阻礙視網膜的感光功能，造成視覺變暗、變模糊，也會因拉扯視網膜，造成視覺扭曲及變形。門診中常見患者延誤就醫，檢查後發現視網膜神經受損，引起黃斑部水腫。最嚴重的情況下，患者只能看見一個光點，形同失明。

黃斑部皺褶的成因多與個人體質有關，罹患糖尿病視網膜病變、視網膜裂孔、視網膜剝離者，風險較高。廖昶斌表示，黃斑部皺褶的治療上，需透過微創玻璃體切除手術修復神經纖維、感光細胞，約50％－75％患者的視力會有進步，越早治療效果越好，但黃斑功能不一定會完全恢復。因此，一旦出現視力模糊、影像扭曲，就需儘快向眼科醫師求助。

若需預防黃斑皺褶，最主要的方式是避免用眼過度，並控制血糖。廖昶斌提醒民眾，每用眼30分鐘（如：看書、看電視、滑手機），就需停下來，讓眼睛休息，時間越長越好。休息時，可多看6公尺以上的綠色植物，令眼睛好好放鬆；另一方面，民眾需控制糖分的攝取、定期量血糖，以免患上糖尿病，暴露於眼疾的風險中。

(中時 )