韓粉擔憂鴻海創辦人郭台銘動向影響2020總統大選藍營參選人韓國瑜選情，文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書說，沒有關雲長，還有趙子龍！韓國瑜會有準備的！

胡幼偉說，郭要真是鐵了心不來，韓勢必要另做打算。而且，他相信，韓已經在為這腹案做準備了，只是現在不能對外透露而已！

不用擔心，中華民國人才濟濟，上得了枱面的人多的是，沒有非誰不可的問題。如果能救中華民國的，只剩郭一人而已，那郭還有什麼好猶豫的呢？豈不早就宣佈參選到底了嗎？他又何必去跟王金平或柯文哲談話呢？光他自己一個人，不就橫掃千軍了嗎？

胡幼偉表示，讓郭去跟王或柯多談談也好。柯那邊，人家現在是黨主席了，風光的不得了；王呢，政壇老前輩了，認得的人，比你做過的手機數量還多，表面上客客氣氣的，真跟他合作，還不什麼都得聽他老前輩的？郭能受得了這個嗎？

胡幼偉淡定表示，談吧！多談談好！談愈多，愈發現不是那麼回事！談到最後，想通了，吃這個也癢、吃那個也癢，還不如跟自己學弟在一起，才能真正做個受學弟尊重的老大哥。有什麼事，哥倆商量著辦；沒事，西子灣旁，吹吹牛，看看美景，一齊唱唱板橋國小校歌，多愜意！就讓他再多想想吧！想通了，自然就會歸隊的。要真想不通，沒有關雲長，還有趙子龍！老韓會有準備的！

(中時 )