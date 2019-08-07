美國媒體刊登新賽季例行賽MVP六大熱門人選，公鹿「字母哥」阿提托康波高居首席，勇士史提芬柯瑞緊追在後，哈登、里歐納德、厄文分居3-5，詹姆斯滑落至第6。

上賽季對於阿提托康波是一個成功的球季，他不但奪得例行賽MVP以及年度最佳球員獎，而且還獲得ESPY年度最佳男運動員獎殊榮和球員工會MVP，獨攬四大獎項，今夏公鹿保留了上季奪冠人馬，成為新球季東區奪冠熱們球隊，而字母哥也當然是MVP最大熱門人選囉！

從2014年起柯瑞就與隊友們在5年內奪下3座總冠軍，而他個人也拿下了2次例行賽MVP，包含1次全票當選。今夏由於杜蘭特出走，伊戈達拉、李文斯頓與庫克也遠走他鄉，加上克雷湯普生有傷在身，導致他必須在新賽季扛起球隊勝負重任，因此他的數據也肯定會飆升。

哈登已在2015、17、19年三度於MVP獎項陪榜，幸好在2018年圓了夢，新賽季在得到前隊友韋斯布魯克的加盟下，火箭戰力提升了一個檔次，哈登也將再次成為MVP的熱們人選。

(中時電子報)