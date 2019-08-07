交通部長林佳龍當起網美。（楊漢聲攝）

林佳龍說「陸客不行我們自己來」。（楊漢聲攝）

中國大陸8月起暫停陸客赴台自由行，恐衝擊國內觀光產業，對此人在台東的交通部長林佳龍表示，陸客不「行」我們自己來，除了擴大國旅秋冬遊，也針對國際觀光客進行宣傳，另外針對採取第3方入境免簽方式，林佳龍也強調會納入研議。

林佳龍表示，他前一晚住宿台東鹿野，飯店業者跟他說飯店營運沒有受到影響，因為台東觀光活動非常多，國內旅遊旺盛，但陸客自由行暫停對於台灣一定會有一定衝擊，除了擴大國旅秋冬遊，也針對國際觀光客進行宣傳。

觀光旅宿業者體檢，林佳龍強調，藉此機會來進行國內觀光業者的體檢，一定要多元化來分散風險，經過這幾年的努力，陸客占比只佔2.5成，其他為日韓港澳及歐美國家，這樣體質會比較健康。

林佳龍強調，對於觀光業者所遭遇衝擊，政府也研議進行紓困救濟方案，一方面能減少損害，更重要的是希望能提升台灣觀光業的品質及競爭力，「化危機為轉機」全力推動觀光振興方案。

另外，有業者建議讓中國大陸遊客採取第3方入境免簽方式來做，對此林佳龍強調，會納入研議進行討論。

林佳龍在參觀有全台最美高架橋「金崙大橋」時，盛讚東部海岸美景，當起網美拍起照來，如此美景陸客沒來相當可惜，林佳龍調侃的說，歡迎他們來，但他們政府不讓他們來，那我們自己來。

(中時 )