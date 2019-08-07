鄭明典看利奇馬：一條尷尬的路徑 11:522019/08/07 中時電子報 莊楚雯 、 陳科廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 翻攝自 氣象局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局颱風最新路徑潛勢預報顯示，利奇馬已升格為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南東方770公里海面上。氣象局副局長鄭明典表示，這是一條有點尷尬的颱風路徑，「偏往台灣，風雨會很明顯，但是偏往北側外海，風雨就會輕微許多，這是最容易造成『印象差異』的風雨預報範圍」。 鄭明典說，在10號颱風柯羅莎發展穩定之後，利奇馬的路徑已經十拿九穩、相當穩定，「當然還會微調，但已經很有把握，接近台灣時的位置，應該在這張圖的不確定範圍之內！」路徑越靠近台灣，風雨會很明顯；偏往北側外海就輕微許多。 太平洋三颱共舞 利奇馬颱風直撲台機率高（中天新聞） (中時電子報) #利奇馬 #路徑 也許您會感興趣 推薦閱讀 第9號颱風「利奇馬」生成 周四影響最劇 08:052019/08/04 生活 準颱風利奇馬預估路徑曝光 恐成擦邊球 11:462019/08/04 生活 利奇馬颱風下午2時生成 周四、周五最接近台灣 16:102019/08/04 生活 利奇馬不排除直撲台灣 週四、五威脅最大 07:522019/08/05 生活 「利奇馬」密集閃電爆發 彭啟明驚：颱風很有料 10:132019/08/05 生活 利奇馬將升格中颱 周三開始影響台灣 11:282019/08/05 生活 《翻爆午間精選》利奇馬恐升格中颱 周三影響台灣 12:122019/08/05 生活 利奇馬路徑西修 各國預測曝光「中心恐登陸東北角」 12:332019/08/05 生活 第10號颱「柯羅莎」最快明生成 未來路徑曝光 17:572019/08/05 生活 利奇馬恐增強為中颱 氣象局曝陸警機率 18:192019/08/05 生活 生活熱門新聞 週四颱風假放定了？吳德榮這麼說 - 生活 罕見！台北市北投凌晨1時3.2地震 深度僅5公里 - 生活 中颱利奇馬 最快14：30發海警 周五風雨最劇烈 - 生活 利奇馬撲台機率？賈新興曝關鍵2點 - 生活 北投凌晨地震 確定是大屯火山活動 範圍比以前大 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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