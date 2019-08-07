氣象局颱風最新路徑潛勢預報顯示，利奇馬已升格為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南東方770公里海面上。氣象局副局長鄭明典表示，這是一條有點尷尬的颱風路徑，「偏往台灣，風雨會很明顯，但是偏往北側外海，風雨就會輕微許多，這是最容易造成『印象差異』的風雨預報範圍」。

鄭明典說，在10號颱風柯羅莎發展穩定之後，利奇馬的路徑已經十拿九穩、相當穩定，「當然還會微調，但已經很有把握，接近台灣時的位置，應該在這張圖的不確定範圍之內！」路徑越靠近台灣，風雨會很明顯；偏往北側外海就輕微許多。

太平洋三颱共舞 利奇馬颱風直撲台機率高（中天新聞）

(中時電子報)