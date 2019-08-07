◎陸片暫停參加 金馬執委會：遺憾

一年一度的華語影壇盛事金馬獎上個月報名剛截止，據查今年陸片原有婁燁執導在國際影展表現突出的《蘭心大劇院》、胡歌主演入圍坎城影展的《南方車站的聚會》、王小帥執導入選今年台北電影節的閉幕片《地久天長》等好片報名，未料今早中國電影報報導，大陸國家電影局發布最新消息，表示：「暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展。」

◎管中閔彈劾案 公懲會19日公開辯論

台大校長管中閔因任職政務官期間為媒體撰寫評論，遭監察院以違法兼職彈劾，公務員懲戒委員會上個月進行準備程序後，訂於本月19日下午公開辯論，由管及監察院代表當庭針對彈劾的法律爭點進行辯論，並開放民眾旁聽。

◎七月詭事多 無人漁船離奇起火自燃

漁船怎會自燃了？王功漁港6日傍晚發生一件離奇火警，停靠在岸邊膠筏漁船突然燃燒起來，幸好，海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所值班人員以監視系統監控港區時發現不尋常火光，緊急立即派員攜帶滅火器前往控制火勢，並通報芳苑消防分隊到場協助，船主趕赴現場看到傻眼，太詭異了，「是誰搞鬼啊？停了1天沒出海捕魚，漁船怎會燒起來？」

◎阿里山婚禮10月登場 限量15對登記

今天是一年一度的七夕情人節，交通部觀光局辦理「阿里山神木下婚禮」記者會，宣布今年的阿里山婚禮將於10月19、20日在阿里山香林神木平台盛大舉行，今日下午2點開放報名，限量15對海內外新人參加，至9月15日截止。另舉辦婚紗攝錄影比賽，即日起開始徵件。

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(中時電子報)