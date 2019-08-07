英國一名婦人6日從倫敦盧頓機場（Luton Airport）搭乘廉價航空易捷航空（easyJet）飛往瑞士日內瓦（Geneva）時，登機後竟發現自己的座位沒有椅背，同機乘客將婦人坐在座位上卻不能靠背的可憐模樣拍照貼上網，引發網友暴動。

英國一名婦人日前搭乘易捷航空，上機後卻發現自己的座位沒有椅背，同機乘客將婦人坐在沒有椅背的座位上的照片貼上網，引起熱議。婦人在全機都登機後，被機組人員換到有椅背的座位，飛機才起飛。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、美國《時代雜誌》（Time）報導，一位名叫哈里斯（Matthew Harris）的網友6日下午在推特上傳一張一名婦人坐在易捷航空機艙內、所屬座位卻沒有椅背的照片。推文寫道：「易捷打敗瑞安航空（Ryanair），沒有椅背，這是一架從盧頓飛往日內瓦的2021班機，這種事怎麼能被允許發生。」哈里斯指出這張照片是當天同在機艙內的友人拍攝的。

貼文一出就引發網友熱議，10小時內被轉發超過11,000次，超過2萬人按讚。

該則貼文也引起易捷航空關注，易捷航空隨後以官方推特帳號回覆，要求男子撤下照片。推文指出：「謝謝您讓我們關注到此事件，不過在我們調查清楚這件事之前，能否請您撤除照片，並且直接私訊我們取得更進一步消息，這樣我們才能最好地協助您。」

Absolutely not. This is a real photo of a plane currently decending to Geneva pic.twitter.com/BULiB4H3jt — Matthew Harris (@mattiasharris) August 6, 2019

Are you implying that if the photograph isn’t removed you won’t investigate this? — Lester Holloway (@brolezholloway) August 6, 2019

針對易捷航空的留言，哈里斯斷然拒絕。他在後續推文回應：「當然不行，這是一張飛往日內瓦的真實照片。」之後又回覆：「難道你在暗示如果我不撤除照片，你就不會調查該起事件？」易捷航空的要求再度引起網友憤怒，他們認為要求下架照片的作法「很丟臉」、「令人憂心」。

易捷航空回應媒體詢問時澄清，剛好這架班機上有些椅子壞掉，不過沒有乘客被指定入座壞掉的椅子，該班機起飛時機上還有5個空位。他們說：「沒有乘客會被允許入座這些正待修理的椅子，安全是我們的最高準則，易捷航空嚴格按照所有安全準則運作機隊。」

哈里斯也在後續發推文證實易捷航空的聲明，「這個確實是婦人的座位，在所有乘客都登機後她才被換到其餘空位。」他說：「萬一飛機剛好坐滿了，不知道婦人能坐在哪裡。」婦人換好座位後，飛機才起飛。

(中時電子報)