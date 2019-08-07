中天新聞報導，何庭歡PK柯p學姐，兩人各有千秋。（翻攝中天新聞）

網友呼「韓辦出絕招」！ 何庭歡直接PK柯P學姊。（中天新聞）

韓國瑜競選團隊發言人何庭歡，清新形象，台風穩健，難道是衝著柯p學姊而來嗎？其實，實際比一比，兩人各有千秋，不過這回韓國瑜指派，主播級女神當發言人，希望透過她的形象，贏得更多選票。網友則說，「身高、體格，學姐沒得比」、「顏值差太多了，學姐輸」、「何發言人完勝」。

韓國瑜日前公布其競選總部發言人，由台視主播何庭歡擔任後，吸引不少人目光，有人說何庭歡突然出現，難道這是衝著柯p學姊來的嗎？《中天新聞》將何庭歡及學姐PK，兩人顏值都高，何庭歡年齡30歲，比學姐大二歲，但身材是何庭歡勝，婚姻上則因已婚，輸給未婚的學姐。

網友說，「她（何）真的很漂亮又很有氣質」、「庭歡完勝學姐」、「成熟的學生妹對比漂亮小姐姐，哈哈」、「身高、體格，學姐沒得比」、「何發言人完勝」、「顏值差太多了，學姐輸」、「真漂亮，比學姊漂亮，可惜已婚了，祝福妳」。

還有網友說，「為什麼美女都去了韓家軍？」、「韓總找的都是內在美，善良，熱情，外在韓不在乎」、「「美女軍團，最後關鍵時刻如果韓冰出來，我覺得，我會暈倒~~真是太讚太棒了」。

(中時電子報)