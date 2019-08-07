阿達情變後首露面。狼谷競技台提供

28歲綜藝新生代女主持人Lulu（黃路梓茵）7月底在臉書寫下「面對感情的告別也是一種」，宣告她與阿達交往5年情斷。阿達今早錄製狼谷競技台《Game什麼東西》節目，情變後首次露面，身形消瘦，他似早有心理準備，對媒體發問惜字如金，憔悴回應：「謝謝大家關心，讓大家擔心不好意思。」

阿達之前在臉書PO文描述心情，「勇敢的面對自己的脆弱，平靜的接受生命的無常，不想讓美好的東西錯過，你也要為愛你的人成長」，言語中透露著接受分手一事，不過接著卻寫道：「敬，過去的美好， 造就此刻的我們，再敬此刻的我們，還能有未來的可能」，隱約透露似乎有望復合。

今早被問到分手是Lulu提出來？他當場語塞、面露尷尬回「謝謝、謝謝」，邊走進攝影棚邊求饒：「風口浪尖，真的很不好意思，大家也是討生活，留一條活路（給我）。」被問有無復合可能、有挽回？他說，「未來的事很難說，順其自然」。

黃子佼日前說和Lulu、阿達有個群組，不知道誰要退出有點尷尬，阿達今說：「他們可能已經開新的（群組）了。」還有聊天嗎？他雙手合十：「還有聯絡，先變成很好的朋友。」也強調目前在經濟上和Lulu沒有彼此虧欠誰，分得很清楚。

(中時 )