今天北巿北投區發生規模3.2的淺層地震，最大震度陽明山3級，震央就在大屯火山下面。由於大屯山是目前台灣境內唯一的活火山，又在台北市內，大家擔心它是否有火山活動。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這次地震是因大屯火山活動引起，由於火山下方熱水層大量灌入周圍的冷岩層，導致岩層激烈破裂、地震。雖然過去也發生過，但破裂範圍較小，地震規模多在1左右，這次範圍之大十分罕見，地震規模也隨之升級。

陳國昌說，自1976年以來，大屯火山因熱水導致岩層破裂引發規模3以上地震僅25起，但光是今年至今就已有3次，發生頻率明顯偏高，但比較好的是，這種原因導致的地震雖然淺層，但規模多在3左右，破壞力有限。

至於民眾最擔心的火山噴發，陳國昌表示，今天凌晨地震並非岩漿噴發所致，民眾不必太恐慌，氣象局長期監控大屯火山活動，目前岩漿庫相當穩定，且岩漿噴發不會突然發生，都會有一段持續性的變化，可事前掌握。

(中時電子報)