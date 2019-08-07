據美國之音報導，白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美國的關稅措施對大陸造成很大的傷害，而協商的大門依舊敞開，希望大陸在北戴河會議之後，中方代表到華盛頓來進行正面的協商。他也表示，在將大陸列為匯率操縱國之後，目前沒有要對大陸進行更多經濟舉措。

美國財政部宣佈，將大陸列為匯率操縱國，這是25年以來的第一次。上次大陸被列入匯率操縱國是在1994年，柯林頓總統任內。民主黨的舒默參議員（Chuck Schumer）以及共和黨的葛拉翰參議員（Lindsay Graham）從小布希總統時代就一直呼籲將大陸列為匯率操縱國。在財政部宣佈當天早上，舒默參議員才在彭博社的電視節目上呼籲特朗普政府將大陸列為匯率操縱國。根據美國財政部的做法，宣佈為匯率操縱國之後，財政部將會要求雙邊會談，重新評估兩國貨幣的兌換匯率。

美中貿易摩擦越演越烈。美國股市周一大跌，不過周二小幅反彈。美國總統川普週二上午在推特上表示，美國目前的經濟情勢良好：「基於安全、投資以及利率考量，大筆資金從中國及世界其他地區湧進美國。我們處於堅強的立場。大批企業也來到美國。看起來真是心曠神怡！」

白宮首席經濟顧問庫德洛周二上午在白宮西廂外接受記者訪問時表示，美國的情況比起大陸要好多：「大家談論消費者以及消費者物價受到關稅的影響。我的觀點是，消費者正是我們經濟當中最強的一環。過去三個月的消費者開支年增長率為7.5％。至於通貨膨脹，拿個人消費支出物價指數為例，和去年同期相比增長率為1.4％。所以如果要說對對消費者有任何衝擊，那麼這個衝擊是微乎其微的。」

庫德洛說，「生產以及供應鏈都正在撤離中國。我們的需求是有彈性的。我們的進口商可以去向中國以外的地方購買，那會傷害到中國。經濟負擔大部分落在中國身上，而不是我們身上。 」

美國將大陸列為匯率操縱國之後，白宮是否還打算針對大陸做出其他舉措？庫德洛說：「目前沒有」。對於美國將大陸列為匯率操縱國，中國人民銀行、大陸媒體《人民日報》，6日分別指責美國蓄意破壞國際秩序。對此庫德洛回應：「他們在過去15個月貶值人民幣至少10％。我們可沒有這樣做。」

庫德洛周二上午說，川普總統認為美國貿易代表萊海澤以及財政部長穆努欽七月底在上海與大陸國務院副總理劉鶴的談判，沒有取得成果，再加上大陸沒有如預期般的大量購買美國農產品，以及沒有停止大陸制芬太尼流入美國，所以川普採取了行動。 而大陸相關企業已暫停採購美國農產品。

關於大陸停止購買美國農產品，對美國農場主造成經濟損失，川普周二在推特上說：「正如他們過去2年所了解到的，我們偉大的美國農場主知道中國將無法傷害他們，因為他們的總統跟他們站在一起，並且做了其它總統不會做的事，而如果有需要的話，我明年還會照作！」

不過即使美中兩國目前局勢緊張，白宮首席經濟顧問庫德洛表示，仍然期待大陸官員在參加完北戴河會議之後，來到華盛頓進行正面的協商：「這輪協商的大門是敞開的。我們計畫邀請中國代表團九月來這裡。他們正在進行為期大約十天的領導人會議，我想已經開始了。在會議結束之後，9月1號的關稅期限都還沒到。我們希望他們會過來，我們希望將能有非常正面的結果與協商。那是個樂觀的看法。」

(中時 )