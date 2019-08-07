大陸官方限制陸客來台自由行，衝擊台灣觀光產業，曾擔任導遊的台灣女婿吳鳳，提出10點看法，呼籲大家團結，想辦法吸引國外觀光客，不僅獲得1.8萬網友點讚，連北市府觀光傳播局局長劉奕霆都親自留言承諾：「我來想辦法執行！」

吳鳳不僅在土耳其就讀觀光管理科系，也當過6年導遊，因此他以自身經驗，提出10點基礎改善，像是觀光區需重新整理，增加美感和吸引力、加強夜市衛生、多宣傳外島特色、老舊建築修整、邀請各國網紅名人來台拍攝旅遊，透過網路經營台灣形象等。

吳鳳也透露雖然一開始沒辦法吸引大量西方觀光客，但至少可增加亞洲區來台人數，他也直言台灣沒辦法靠國內旅行來發展觀光業，「這時候台灣民眾更需要團結，不能讓觀光業就此沉淪」，想辦法加強特色跟吸引力，精闢分析吸引1.8萬網友點讚，連北市觀光傳播局局長劉奕霆也特地感謝他的建議，留言承諾：「我來想辦法執行！」

(中時電子報)