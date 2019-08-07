108學年度大學考試分發7日放榜，台中市清水高中學生表現優異，合計公立大學錄取30位。其中，多位學生在繁星及申請未能如願，參加指考後順利進入理想學校，洪瑞隆更拚出第一類組476.9高分，錄取交通大學人文社會學系。

清水高中指出，今年考試分發入學，學生表現突出，錄取清華大學2位、交通大學1位、師範大學3位等優質大學，公立及國外大學錄取率近40％；整體而言，108學年各項大學入學中，台灣大學1人、清華大學3人、交通大學3人、成功大學4人、政治大學1人。

高三社會組洪瑞隆指考拿下476.9分，為學校此次第一類組最高分，錄取交通大學人文社會學系；傅榆芳以457.75高分，錄取清華大學人文社會學系；陳易欣以455.05分，進入台灣師範大學地理學系；楊昀臻選考4科，以319.5分錄取清華大學教育心理與諮商學系。

清水高中校長黃偉立表示，學校對於學生的課業學習，採取全方位陪伴方式，特別安排指考勤讀班，由學科教師解惑課業，讓學生更有信心準備指考；加上輔導室積極進行各項升學輔導措施，指引同學審慎選填志願，證明在師生共同努力下，社區高中也能有非凡成果！

(中時 )