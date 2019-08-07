美國國防部督察長辦公室（OIG）今天表示，在美國撤軍敘利亞之際，當地的伊斯蘭國（IS）聖戰團體逐漸「死灰復燃」，還鞏固了在鄰國伊拉克的叛亂能力。

督察長辦公室發布報告說，在以美國為首國際聯軍發動空襲支持下，伊拉克和敘利亞部隊從這些聖戰士手中收復眾多失土。然而IS之後趁著當地部隊勢力減弱之際，壯大自身影響力。

根據報告：「儘管『哈里發國』已然覆滅，橫行伊拉克和敘利亞的IS仍鞏固了在伊拉克的叛亂能力，在敘利亞的殘餘勢力本季也有死灰復燃的跡象。」

報告說，IS已能在這兩個國家「重組勢力並維持運作」，部分原因是當地部隊「仍無法維持長期運作、同時執行多項任務，或掌握他們已經收復的失土」。

IS在敘利亞重起爐灶之際，正逢華府在這個國家「完成部分撤軍」。儘管若干指揮官表示，獲美國支持的武裝部隊敘利亞民主力量（SDF）「還需接受更多訓練和裝備來對抗叛亂活動」，川普政府仍決定撤軍。

美國總統川普去年宣布對抗IS戰爭取得勝利，並下令所有美軍撤出敘利亞，時任國防部長馬提斯（Jim Mattis）為此遞出辭呈。

報告指出，IS聖戰士在伊拉克和敘利亞發動針對性暗殺、伏擊和自殺炸彈攻擊，並在伊拉克「建立一個更穩固的指揮控制中心和一個協調攻擊的後勤中心」。

IS在這兩國的戰略是「在失守的領土製造混亂」，阻撓當地安全部隊「建立有效控制和維護公民秩序」的制度。

報告說，對抗IS的國際聯軍認為，這個聖戰團體在伊拉克和敘利亞可能擁有1.4萬到1.8萬名「成員」，其中有多達3000名外籍戰士。

(中央社)