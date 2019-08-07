前內政部長李鴻源今天表示並無打算擔任韓國瑜2020的副手，也無計畫加入台灣民眾黨，他說，不需要雙重黨籍，專業人士還是扮演該扮的角色。而是否會幫忙協調郭台銘和黨內的關係，李鴻源說：「我沒那分量」。

前內政部長李鴻源今北上出席「全球氣候變遷調適方案與智慧防災治水計公聽會」會前受訪表示，今天參加的目的很簡單，他擔任四都的治水顧問，加上台灣現在最棘手的問題就是治水，與會分享專業意見，沒有其他政治聯想。

李鴻源說，最近並沒有和高雄市長韓國瑜通電話，「市長知道不知道他北上，並不需要向韓報告」，會議通知也有出席名單。李鴻源表示，他並「不排斥回歸政壇」，能為政府服務是好事，但被問及是否擔任韓的總統副手，他說，從來沒有這樣的打算，也無人告知他。

對於前立法院長王金平出席今日的公聽會，李鴻源說，他和王院長是老長官，兩人隨時都可以講話，今天只會討論專業的部分。他也表示，韓國瑜和王金平都是老友，有機會他們會坐下來自己溝通，並無擔任兩人之間的橋樑。

至於鴻海前董事長郭台銘是否和他討教治國理論，李鴻源認為，大家都是老朋友，誰向他討教都很正常，不需要做政治聯想。對於國民黨的分裂危機，李鴻源相信黨內最後一定會有智慧做到某種程度的整合，希望大家共同努力整合好，若能扮演讓大家坐下來好好談的角色，他也樂意。

(中時 )