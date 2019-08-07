台北市長柯文哲創立的台灣民眾黨昨舉行創黨大會，黨員名單中有許多北市府一級主管，時代力量立委徐永明今臉書發文表示，柯文哲日前違反行政中立，在北市府召開民眾黨組黨記者會，提醒柯市長，別把台北市政府當成競選總部，高雄已經有一個不務正業的市長，台北千萬不要有樣學樣。

徐永明指出，這些具備黨員身分的局長、發言人，未來會不會代表民眾黨競選區域立委或名列不分區名單？柯文哲身為民選首長，有義務向人民交代清楚黨務不會影響政務，否則未來柯主席親征總統或全台輔選，許多重要局處首長也通通跑去選舉，屆時北市府恐群龍無首、天下大亂。

對此，北市府副發言人黃瀞瑩表示，即使黨員有市府官員，人民還是有加入政黨的權力，市長每天在市府跟局處官員很認真討論市政；至於民眾黨籌備說明是例行性媒體堵訪，沒有把市府當競選總部，盼委員查明事實再評論。

黃瀞瑩強調，市政推動都已經在軌道，各局處依照晨會結論根計畫在走，不會發生市府停擺的狀況，市長仍是每天照例開晨會，目前仍以市政推動為主。

(中時 )