大陸國家電影局7日宣布暫停大陸影片和人員參加今年的台北金馬獎，消息傳出也讓在大陸發展的台灣藝人震驚。在北京工作生活的台灣女藝人、女F4成員劉樂妍7日受訪表示，大陸顯然已經把政治因素搬到檯面上，她認為現在是必須「站隊」(選邊站)的時候，不要妄想站在中間可以活下，她透露前兩天才有個導演問她有沒有被要求出示「政審」的報告過，不過她認為只要態度正確，不擔心在大陸發展會受限。

「蛤？什麼！」劉樂妍7日被問及大陸不參加金馬獎一事，反射性地驚呼一聲，她表示金馬獎硬是要把政治搞到檯面上了，對於大陸官方的決定，她表示完全支持，她稱「我是中國台灣人，中國人規則怎麼定、怎麼玩，我跟著中國人玩」。

不過她透露，前兩天曾有導演問她，有沒有在拍戲前，被劇組要求出示政治審查方面的報告，她表示曾經在面試時，被詢問政治問題，包括為什麼反台獨、對兩岸問題的看法如何、怕不怕被台灣迫害等。

劉樂妍認為，現在是必須站隊(選邊站)的時刻，「不要妄想你站在中間可以活下。態度很重要」，她主張台灣藝人在大陸發展本來就該受限制，必須要明確支持統一，或是態度表示自己是中國人的的台灣人。

劉樂妍前陣子還擔任了「中國共產黨新聞網黨課『學習時間』」的主播，她驕傲地說，參與者只有她一個台灣人。對於蔡政府正在擬定的中共代理人法，她絲毫不懼，還稱若能被當作中共代理人是個榮幸，樂於讓自己被放在(如果有的)「解放台灣歷史博物館」的牆上，要當「烈士」。

「我覺得大家都對我很好」，劉樂妍說，她最近到甘肅拍一部2020賀歲檔的電影，擔任反派一號，儘管兩岸氛圍差，但並不擔心在大陸的發展會受到限制。

(旺報 )