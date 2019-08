民進黨是否會促成「蔡賴配」?獨派大老辜寬敏今出席「台灣制憲基金會」民調發布會時,會後受訪被問及蔡賴配問題,他表示,若要賴清德當副總統,「一定要有代誌給他做」,不能只是備位元首,因為備位實在是很難看。辜寬敏說,如果可以這樣做,就會「one plus one more than two(一加一大於二)」。

媒體追問辜,是否會支持蔡賴配?辜說,「我真的希望(蔡賴配),我想不但是我希望,大部分的台灣人都希望」。

辜寬敏說,蔡英文和賴清德從上次黨內初選到現在,兩人還沒有任何接觸,蔡最希望賴當他的副總統,但是大家都知道台灣的副總統是「備位」;過去呂秀蓮當副總統很「popular(受歡迎)」,但不是好的受歡迎,是壞的受歡迎。

辜寬敏說,賴清德已經公開說支持蔡總統,但他不會去當備位元首,所以應該要賦予賴重要的職務

不能只有備位,「這樣是不是賴仔會答應?」辜強調,這是他的希望,未來過一段時間一定會有結論。

辜寬敏說,他自己曾說過「穿裙子不適合當總統」,那時是這樣想,但現在民進黨已經決定,「絕對不能讓她失敗」。

媒體追問辜是否會促成蔡賴配?辜則笑說,他這個老頭子影響力非常有限,他只是有機會說說他的意見,實際上對蔡賴倆人是否有影響力,這他不敢說。

辜寬敏也補充,他雖然之前曾與賴接觸,但已經好幾個月沒辦法跟他接觸,「我的電話他也不接,是沒人接」。

辜寬敏也提到,現在台灣政黨很多,非常無聊。媒體追問如何看待喜樂島、一邊一國黨成立呢?辜則說,「浪費時間,浪費資源」,可惜這麼多優秀人才。

(中時 )