民進黨是否會促成「蔡賴配」？獨派大老辜寬敏今出席「台灣制憲基金會」民調發布會時，會後受訪被問及蔡賴配問題，他表示，若要賴清德當副總統，「一定要有代誌給他做」，不能只是備位元首，因為備位實在是很難看。辜寬敏說，如果可以這樣做，就會「one plus one more than two（一加一大於二）」。

媒體追問辜，是否會支持蔡賴配？辜說，「我真的希望（蔡賴配），我想不但是我希望，大部分的台灣人都希望」。

辜寬敏說，蔡英文和賴清德從上次黨內初選到現在，兩人還沒有任何接觸，蔡最希望賴當他的副總統，但是大家都知道台灣的副總統是「備位」；過去呂秀蓮當副總統很「popular（受歡迎）」，但不是好的受歡迎，是壞的受歡迎。

辜寬敏說，賴清德已經公開說支持蔡總統，但他不會去當備位元首，所以應該要賦予賴重要的職務

不能只有備位，「這樣是不是賴仔會答應？」辜強調，這是他的希望，未來過一段時間一定會有結論。

辜寬敏說，他自己曾說過「穿裙子不適合當總統」，那時是這樣想，但現在民進黨已經決定，「絕對不能讓她失敗」。

媒體追問辜是否會促成蔡賴配？辜則笑說，他這個老頭子影響力非常有限，他只是有機會說說他的意見，實際上對蔡賴倆人是否有影響力，這他不敢說。

辜寬敏也補充，他雖然之前曾與賴接觸，但已經好幾個月沒辦法跟他接觸，「我的電話他也不接，是沒人接」。

辜寬敏也提到，現在台灣政黨很多，非常無聊。媒體追問如何看待喜樂島、一邊一國黨成立呢？辜則說，「浪費時間，浪費資源」，可惜這麼多優秀人才。

(中時 )