羅東高中學生劉孟竹（左）、謝友濠是大學指考宜蘭縣1、3類組榜首。（李忠一攝）

大學指考錄取榜單今天（7日）公布，羅東高中學生劉孟竹、謝友濠成為宜蘭縣1、3類組榜首，分別錄取台大牙醫學系、台大法律學系司法組，另外學測失常，再拚指考的陳育楷錄取台大電機系，獲得佳績的學生說：「這是最好的父親節禮物！」

羅高畢業生有501人，報考指考有216人，指考有68人錄取國立，總計今年有186人考取國立，校方說，學生在選填志願時並不盲目只以公立為唯一標準，不少學生考量興趣及性向選擇學校。

指考分數514分的謝友濠是宜蘭縣3類組榜首，他在學測時考了59級分，已通過私立高雄醫學大學醫學系、私立中國醫藥大學醫學系第一階段，但他考量家中經濟，決定再拚指考，放榜後如願考取台大牙醫系，能獲取佳績，謝友濠要感謝家人的支持與關心。

519.4分的劉孟竹是宜蘭縣1類組榜首，如願錄取台大法律學系司法組，她說，一開始並不喜歡法律，但高二上公民課時了解法律是跟人接觸的職業，再加上自己喜歡推理小說、看跟法律有關的日劇，覺得司法工作是可以嘗試的領域。

羅高學生陳育楷拿手科目是數學，但在學測時失常，沒辦法填選想要的志願，因此決定再拚指考，原本第一志願是台大數學，但準備高三課程時對電學有興趣，也以427.95分的成績錄取台大電機系。

(中時 )