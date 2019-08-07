七夕情人節和父親節前夕，市府積極宣導禮盒包裝減量，市議會民進黨團總召員李天生7日痛批，市府天天喊窮、抱怨財政拮据，但寄發的台中國際動漫博覽會邀請卡及區公所活動手冊，卻過度包裝，從市府至區公所花公帑不手軟，根本是浪費納稅人的血汗錢。

新聞局長吳皇昇表示，這次設計的邀請盒，充滿周育潤設計師的創意與想傳達的精神，不但可回收，也是使用環保材質，實際也能再多元利用，「我們的想像力不該也不會被侷限」。民政局說，區公所舉辦活動時，除活動手冊外，常會發送市政宣導品，未來將提醒公所舉辦活動注意包裝環保原則，以節省經費並避免資源浪費。

節慶前夕，市府環保局提醒民眾挑選禮盒把握「1多3少」原則，包括產品份量多、包裝材料少、種類少及印刷少，同時前往各店家展開稽查，結果並無發現違規過度包裝情形。

李天生表示，他接獲市府新聞局寄來一只木材盒，乍看之下，並不知道是什麼東西，經查看盒子上面印有「台中國際動漫博覽會」的字句，盒子裡面有一張地圖型式的活動邀請卡，才明瞭事情原委，從使用的材質包裝預期花費不少，同時並不符合環保。

李天生指出，區公所辦理模範父親及孝行楷模表揚活動時，發送一本手冊，不過卻還再用袋子包裝，可能是便於攜帶，卻顯得舖張浪費。政府機關製作的邀請卡和文宣品，只要簡單明瞭達到通知或宣傳即可，可考慮採用電子信函發送，節省經費支出符合時代潮流，儘量避免浪費。

李天生痛批說，市府聲稱財政困難應嚴格要求開源節流，但一級機關到基層公所卻都大搞噱頭，簡單的邀請卡、文宣品卻弄得繁雜浪費花錢不手軟，完全沒有考量市民們的感受；希望盧市府應重視督導要求各機關節省不必要開支，每分公帑都應用在刀口上。

(中時 )