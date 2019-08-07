美元兌日圓和人民幣匯價今天雙雙走貶，顯示市場投資人憂心中國的匯率政策將成為對美貿易戰的最新導火線。

中國人民銀行今天將人民幣兌美元匯率中間價下調後，離岸人民幣兌美元匯率走貶。在岸人民幣兌美元匯率開盤也走軟。

美中這兩個全球最大經濟體陷入激烈貿易戰，美國總統川普上週宣布對中國商品祭出更多關稅後，雙方緊張急遽升高。

北京5日放手讓人民幣貶破1美元兌7元人民幣的重要心理關卡，華府隨即將中國打入匯率操縱國黑名單。

隨著美中貿易衝突短期內似乎無解，市場信心迅速惡化，被視為安全避風港的日圓急升，人民幣貶勢擴大。

紐西蘭央行今天跌破市場眼鏡，意外宣布降息2碼，幅度超乎預期，凸顯央行決策者對全球經濟日益憂心，進一步打擊市場避險心理。

摩根大通證券（JP Morgan Securities）日本市場研究部門主管佐佐木融（Tohru Sasaki）指出：「美中貿易摩擦導致市場信心惡化，最後會使得美債殖利率走低，以及日圓走升。」

「我們依然預測年底前，美元兌人民幣將升至7.35人民幣。這會讓美國政府如坐針氈。我預期年底前美元兌日圓將貶至104至103日圓。」

亞洲盤，美元兌日圓貶0.3%，來到106.13日圓。美元兌日圓昨天一度從105.51日圓低點，升至107.07日圓。

離岸人民幣兌美元匯率一度貶至7.0701元人民幣兌1美元，和6日創下2010年人民幣開始國際交易以來低點7.1397距離不遠。在岸人民幣今天以7.0369元開出。

衡量美元一籃子6種主要貨幣表現的美元指數今天來到97.474，變動不大。

紐西蘭央行今天意外宣布降息2碼後，紐元兌美元由升轉貶，兌美元貶值0.7%，來到1紐元兌0.6471美元。

澳元匯率則在市場臆測澳洲央行將隨紐西蘭央行降息下，貶至2009年來低點。

澳元兌美元挫貶0.6%，來到1澳元兌0.6721美元，貶破1月急貶以來的低點。

(中央社)