中央氣象局表示，今（7）日上午預測的結果，中颱利奇馬的路徑將會略往東修正，如果依據目前的方向與速度，今天下午會發布海上警報，但陸上警報的變動稍大，最快今天深夜發布，或者延至明天清晨到上午之間。大致上來看，周四下半天到周五仍是利奇馬影響台灣最明顯的時候，其移動路線東偏，風力的威脅或許略減，各地仍須嚴防強風及豪雨，做好防颱準備。

氣象專家彭啟明也表示，由於太平洋高壓向西延伸的情況不如預期強盛，使得中颱利奇馬的路線略向東修正，颱風中心距離台灣也會比較遠些。不過周五仍然是影響最劇烈的時候，北部、宜蘭要防強風豪雨，各地山區的雨量也會很可觀，接下來還要留意颱風接近台灣時移動速度，這攸關影響時間的久暫。

氣象專家吳德榮則表示，最新的模擬模式，利奇馬颱風的路線以偏向台灣右側、掠過東北部海面，距離陸地較遠的可能性提升；換句話說，對台灣威脅的程度已較先前估計的路線減輕。

不過吳德榮提醒民眾，明天起北台灣風雨會逐漸增強，中南部山區雨勢亦增大；周五（9日）颱風的位置距離陸地最近，北台灣慎防強風豪雨，中南部山區亦有較大降雨，花東則可能有焚風發生。

太平洋三颱共舞 利奇馬颱風直撲台機率高

(中時 )