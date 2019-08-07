台中市政府積極改善水環境，爭取行政院環境保護署「全國水環境改善計畫」補助，環保署水質保護處長吳盛忠特率隊來台中，視察東大溪、惠來溪及潮洋溪、旱溪排水等案規劃及施工情形，及剛完工的綠川水質淨化場及水岸廊道；環保署對各案規畫及施作情形均給予肯定。

環保署為瞭解台中市「全國水環境改善計畫」相關案件辦理進度，水質保護處長吳盛忠率隊視察，由市府水利局范局長世億親自接待；透過簡報說明，讓環保署團隊了解計畫資訊、確實掌握實況，以提供市府相關建議。

局長范世億及副局長韓乃斌及主任秘書林志鴻陪同下，環保署團隊分別前往正在進行規劃的「東大溪水環境改善計畫」、施工中的「惠來溪及潮洋溪水環境改善計畫」及「旱溪排水水環境改善計畫」場址，以及剛完工的「綠川水質淨化場」和「火車站前綠川水岸廊道」，皆是由環保署補助改善水質的水環境計畫。

水利局表示，水環境改善計畫第二批次及第三批次都如期進行中，考量後續維護成本，重新檢討調整變更相關規劃設計，減少機械動力費用支出，降低維護經費，使未來維護方式達到最佳化目標。

東大溪現況屬嚴重汙染水質，影響在地住民生活品質，預計109年底「東大溪水環境改善計畫」完工後可改善東海商圈廢水排放汙染問題，水質可望降至中度汙染，環保署對此規劃表示認同。「惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程」及「旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善工程」同樣預計109年底完工。

環保署對於執行進度及施作情形也給予高度肯定，期勉工程能如期如質完成。

(中時 )