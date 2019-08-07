莫拉克風災10週年前夕，政院上午舉行「921震災20週年暨莫拉克風災10週年」記者會，來自日本的福音歌手森祐理親臨獻唱，政務委員吳澤成也代表政院頒發紀念獎牌給森祐理，感謝森祐理對台灣的友好及關懷。

森祐理以中文致詞時表示，她來台超過50次，最初帶領她的腳步踏入台灣的契機，是因為阪神大地震家中小弟遇難，當時就讀大學4年級的弟弟被壓在傾倒建築物下方失去生命，那種悲傷如同內心出現破洞，但奇妙的事情發生了，從內心破洞開始看見很多人的悲傷與溫柔，後來台灣發生921大地震時，她去埔里災區傳送安慰的歌聲，成為往後在台灣得以延續活動的起點，多年以來，在台灣的災害發生地點，她跟台灣苦難朋友心手相連的唱歌，在台灣舉行音樂會時，總獲得台灣朋友溫馨鼓勵，她也期待在台灣跟日本之間，建造良好的友誼橋樑。

吳澤成則代表行政院長蘇貞昌致贈台灣外形、以花蓮玫瑰石製成的獎牌，表達對森祐理長期關懷台灣的謝意。

吳澤成則說，政院舉辦「921震災20週年暨莫拉克風災10週年」活動，就是希望國人防災避災最重要是每個人提高警覺，地震是沒有預警的，每分每秒都可能發生，尤其921及莫拉克等大型災害發生，一定要記取教訓，受災、救災、復建的過程，經驗是可精進的，希望從減災開始，讓傷害減到最低。

災防辦表示，「20加10」系列紀念活動豐富多元，以「蛻變重生、遠望策進」2主軸，規劃許多民眾可以一起參與的活動，如螢火蟲電影院、莫拉克災後重生輕旅行、國家防災日全民健走、921地震20週年音樂會等，希望藉由系列活動喚起全民對防災的重視。

(中時 )