統一發票花蓮路跑活動將於9月1日在鯉魚潭熱力開跑囉！自12日正午起即可透過捐贈土一發票（含雲端）3張，以網路免費報名，活動後還有50吋電視及電動機車等大獎等你抱回家。
自2011年花蓮辦理後，睽違8年再度舉辦路跑將於9月1日在鯉魚潭北停車廣場開跑。北區國稅局長王綉忠表示，路途沿線湖光山色絕美，沿途也規劃三處「原住民歌聲」、「搗麻糬」及「花東好米爆米香」加油站，在運動之餘享受美食與悅音。
王綉忠提到，本次募得發票，將捐獻給在地救世慈善協會、美崙啟能發展中心等5個公益慈善機構，讓民眾的愛心廣佈在地，路跑中穿插優渥的摸彩活動，除最大獎電動機車外，還有50吋液晶電視、掃地機器人等大獎，讓與會者滿載而歸。
國稅局花蓮分局長張雅瑾提到，為推廣雲端發票，民眾於當天出示統一發票兌獎APP、行動支付手機條碼畫面、捐贈本期雲端發票6張，即可兌換雲端發票體驗卷1張。雲端發票於9-10月期間也將新增40萬組500元獎項，呼籲民眾可以善加利用，在節能減碳之餘，增加中獎機會。
花蓮縣長徐榛蔚表示，鯉魚潭沿途風光明媚，透過公益活動，不僅可以發揮愛心，贏得健康外，還能飽覽美景，一魚三吃！
(中時 )
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