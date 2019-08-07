台北市長柯文哲創立「台灣民主黨」，也被外界解讀是參選2020總統的起手式。他昨表示，不管參與選舉、執政，都當成改變政治文化的社會運動，「組黨，就是扛起改變政治文化的責任」。對此，前國民黨立委蔡正元認為不只政黨會輪替，也會選票替代，他說在這個局勢下，除了藍綠兩黨提名的總統人選外，其他人沒機會當選總統。

柯文哲昨成立台灣民眾黨，被問及如何提名不分區立委名單？柯一改過去不鬆口的態度，發下豪語，34席不分區絕對提滿，「本來就是要有征戰天下的決心！」至於後面如果沒上的，可以先當立委辦公室助理或主任。柯還透露，不分區名單應該會接受自我推薦，回去討論看看，應該會開放給各界推薦。

蔡正元則在臉書指出，經濟學上有所謂替代效果，政黨競爭上也有替代效果。他提及，柯文哲創立台灣民眾黨會高度替代掉時代力量的選票，低度替代一部份國民兩黨的選票。他斷言時代力量注定泡沫化，下屆立法院席次，時代力量一席都不會有。

「政黨不只會輪替，也會選票替代」。蔡正元認為，台灣的藍綠兩黨雖然有人嫌惡藍綠惡鬥，但這是台灣島內外形勢造成的，不是藍綠兩黨刻意製造出來的局勢。他說在這個局勢下，除了藍綠兩黨提名的總統人選外，其他人不管唱什麼高調，沒有人有機會當選總統。他說理由很簡單，除了藍綠兩黨的基本選票沒有替代效果，其他政黨或人選的選票都很容易被替代效果消化掉。

(中時電子報)