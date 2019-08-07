農會及糕餅業者運用文旦製作多元加工產品。-2（游昇俯攝）

農糧署今日與全台13家農會、11家糕餅名店，聯合舉辦文旦及秋節月餅預購起跑記者會。（游昇俯攝）

距離中秋節大約還有一個月，但應景水果文旦柚已開始收成。農委會農糧署今（7）日表示，今年柚子產量約7.1萬噸，較去年7.8萬噸約減產一成，預估價格會比去年好；但因今年中秋距離白露節氣僅有5天間距，擔心銷售期短導致滯銷，故農糧署年初即啟動調節，並與國內糕餅業者合作，以文旦為食材開發20多種產品。

農糧署今日與全台13家農會、11家糕餅名店，聯合舉辦文旦及秋節月餅預購起跑記者會。

農糧署署長胡忠一表示，國內文旦種植面積約4200公頃，去年氣候好、盛產，產量約7.7萬至7.8萬公噸，今年因開花不順，產量約減少一成，約7.1萬公噸，因產量較少，預估價格會比去年還好。但以麻豆農會5台斤特級文旦禮盒為例，今年與往年相同，每箱仍賣600元。

胡忠一指出，由於農民一般會在白露前後開始採收柚子，但今年白露是9月8日，中秋節在9月13日，中間只有5天間距，銷售期太短可能導致滯銷，故農糧署今年1月就啟動調節，拉長採收期以解決滯銷風險，目前台南麻豆已在採收，下周起北部產區也可以採，中部則約是在8月下旬開始採收。

麻豆文旦外銷部分，因為銷售北美華人社區，船運到美、加約需2周時間，美、加西部運到東部又要10天左右，故至少共需3周多時間，若像往年台東8月底才採收會來不及，故亦已同步啟動外銷。文旦去年外銷3300多公噸，前年則是2100多公噸。

胡忠一說，今年因大果較多，故也預先收購作加工，今年特地與糕餅業者合作，運用柚子做食材，研發20多種產品，即日起開放網路預購，所有產品在「農業易遊網」上都有，歡迎民眾預購。

今年合作糕餅業者，包括「香現烤工坊」利用連皮柚子果醬「蜜柚子絲」做內餡，烘焙柚子造型的麵包；久久津乳酪菓子手造所則為了避免柚皮的苦澀味，改以柚子汁為材料，拌入夾餡，製作季節限定「雪鶴蛋糕」，柚香風味均引人食指大動。

(中時 )