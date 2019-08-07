針對慶富獵雷艦超貸案，國民黨立法院黨團今(7)召開記者會，黨團總召曾銘宗呼籲高雄地檢署必須依法行政、獨立調查，不可以遇到某位高層就自動轉彎，踐踏司法公信力。國民黨團表示，下會期將要求高雄銀行，把當時履約保證決策「全都露」，還給國人一個真相。

曾銘宗表示，獵雷艦弊案最重要的關鍵在高雄銀行，103年10月23日慶富公司得標獵雷艦案總金額349億3300萬元，緊接著11月7日高雄銀行開立了履約保證金17.4億元，高雄銀行辯稱慶富公司提供了16億8500萬元存款質押，銀行並沒有風險。但事實上，慶富公司所提供的存款質押，都是從其關係企業和外界調借款而來，高雄銀行早就知道慶富公司財務並不健全，卻執意提供高額履約保證金。

曾銘宗質疑，倘若沒有當時的高雄市政府高層護航慶富公司，這些高額貸款貸得出去嗎？履約保證金開得出去嗎？會衍生出後來獵雷艦詐貸弊案嗎？他指出，獵雷艦在105年2月4日簽約，但慶富公司信用不佳，找不到主貸銀行，因此在104年8月間，找到一家泛公股銀行董事長，條件是以200萬美元行賄該董事長做為主貸條件，交款地點在澳門，國民黨團在財委會踢爆此事，卻仍不見檢調積極偵辦。

藍委賴士葆強調，一年前立院財委會成立調閱小組，唯獨調閱不到高雄銀行當時的履約保證資料，連金管會都表示無奈，這背後到底藏鏡人是誰？如今高雄執政者易主，國民黨團將在下會期財委會中，再度要求高雄銀行將當時決策給予慶富公司履約保證過程，完整公諸於世。

藍委費鴻泰抨擊，從高雄下水道超過180公分沒清淤、雨後的5千個天坑、高雄銀行超貸案到總統府私菸案，所有高雄幫的官員，沒人出面道歉反而跟著陳菊官位越做越大，更不見檢調積極偵辦，給國人一個真相。整個慶富集團欠下官股銀行或是私人銀行高達200多億元，官股銀行就佔了3／4的150億元，行政院、金管會、檢調單位有給國人交代嗎？國防部沒有經過立院同意就撥款給慶富公司，又是誰指示辦理呢？

藍委許毓仁表示，民進黨政府遇到弊案的處理SOP就是：先否認、再切割、牽拖前朝轉移焦點、定調方向、懲處止血。凡是「重重提起、輕輕放下、草草了結」，無論是慶富案還是私菸案，只要查辦到了一個關鍵就斷點，而這兩案都跟陳菊有關，似乎透過政治力的介入，讓案子拖過一段時間，就石沉大海。

根據曾銘宗的查證， 104年3月12日高雄銀行對慶洋投資公司核貸營運週轉金5億3千萬元及中期擔保放款3億元，結果3月20日慶陽公司總經理陳偉郎就遭受票信拒絕往來處分，顯然慶富公司和其關係企業財務狀況不佳，高雄銀行仍給予貸款。更誇張的是，105年7月7日高雄銀行核貸慶富短放1億元，及開立國內即期信用狀3億元等鉅額營運週轉金。

另外，105年10月7日當時的高雄市政府海洋局長王端仁，私自到慶富公司，喬如何讓慶富獨家取得興達港獵雷艦造船廠土地，到底是誰叫他去的？迄今的調查仍無聲無息。曾銘宗指出，金管會在106年1月3日下午4點，由當時的主委李瑞倉公然在主委辦公室，與慶富公司副董事長陳偉志喬獵雷艦資金周轉事宜，這到底又是誰給金管會指示，要求替慶富喬資金呢？到目前為止，檢調仍沒有調查清楚、石沉大海。

弊案不能忘！ 慶富案、私菸案 藍：碰到陳菊就不辦？

(中時 )