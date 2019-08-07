接受顳顎關節整合治療後，王小姐終於可以展現自信笑容。（萬芳醫院提供）

由左至右分別為，萬芳醫院口腔顎面外科主治醫師姜厚任、王小姐及萬芳醫院牙科部主任李勝揚。（萬芳醫院提供）

20歲的王小姐，從小就因顱顎顏面異常，導致牙齒排列不正，不僅難以緊閉嘴巴，吃東西也有困難。睡覺時，甚至因下顎骨後縮，產生睡眠呼吸中止症。經顎關節整合治療，終於改善生活品質，重新找回笑容。

根據2017年健保資料庫統計，台灣顳顎障礙患者，終身盛行率約20-25％，等同每4-5人，就有1人有顳顎障礙。其所產生的症狀包括，張嘴時疼痛、咀嚼肌及肩頸痛等，好發於外傷、壓力大、咬合不正者，是一種現代人的疾病。

萬芳醫院口腔顎面外科主治醫師姜厚任表示，顳顎障礙的初期症狀為嘴巴張開時不痛，卻有「卡拉、卡拉」的聲音；到了中期，則在吃硬的食物時感覺疼痛；後期患者，嘴巴想張都張不開，嚴重者甚至下顎骨會產生型態上的變化、關節磨損、臉型歪掉等。

以王小姐為例，從小便有咬合不正的問題。醫師向媽媽詢問，才發現她小時候曾在游泳池跌倒，下顎受到重創。當時並未察覺嚴重性，直到她成年後，才發現下顎後縮、臉型變歪的問題。除影響美觀，也令她難以吃東西，睡眠品質受影響。接受顎關節整合治療後，終於獲得改善。

顳顎障礙在初期時的治療，以非侵入性治療為主，包括藥物、飲食調整、咬合板等，約8至9成的患者可得到改善；若持續關節疼痛，則考慮使用微創治療；若合併嚴重咬合問題、顎顏面發育異常，則可考慮接受齒列矯正或正顎手術。

姜厚任表示，現代人若因壓力造成咬牙、睡覺磨牙的習慣，可能對關節、肌肉產生影響，進而提升顳顎障礙的風險。因此，若需預防顳顎障礙，在生活中應適度放鬆。他亦提醒家長，8至14歲時早期或全口齒顎矯正的重要時期，孩子若有矯正需求，應把握時間儘早進行評估。

為照顧不同嚴重程度的顳顎障礙者，萬芳醫院特別成立「顳顎關節-顎骨-咬合整合治療中心」，整合顳顎障礙治療、齒顎矯正及正顎手術，以提供個人化、全方位的治療照護。

(中時 )