老人年金制度創始者、前台南縣長蘇煥智，將於月底創立「台灣維新黨」。他剛剛說，台灣經濟發展與少子化牽動的社會問題不斷惡化，民進黨完全執政後，卻是無心也無力克服，因此，「台灣維新黨」的創立，目標就是要進行打破中央集權的社會改造，進而建構完整的社會福利體系。

蘇煥智說，為實踐創黨目標，台灣維新黨成立後，第一階段會立即投入2020年的立委選舉，主力是放在爭取不分區席次；至於總統選舉，目前傾向與理念相近者結合，「哪位總統候選人願意接受台灣維新黨的改革理念，我們就支持他」。

去年2018九合一大選，自1991年就加入民進黨的蘇煥智，宣布退出民進黨，以無黨身分參選台北市長。當時他說，小英政府已偏離振興經濟、照顧弱勢的基本路線，令人失望。

言猶在耳，過去1年間，蔡政府又接連爆發促轉會東廠化、國安局菸廠化等醜聞，因而讓大泛綠陣營持續裂解；包括以扁為精神領系的「一邊一國行動聯盟」，乃至於柯文哲決定與民進黨撕破臉而自創「台灣民眾黨」，某種程度凸顯了隨著民進黨理念價值的走味，已讓不少人決定另闢戰場，一來是要創造新舞台堅守立場，二則也有扮演「綠色價值防腐劑」的意味。

已決定創立「台灣維新黨」的蘇煥智剛剛就說，他在2010年卸任台南縣長前，就清楚看見「少子化」將成為台灣最嚴重的問題，這不僅是社會問題，更將併發經濟發展停滯、產業外移等效應。

結果8、9年下來，這些問題非但仍卡在瓶頸，甚至每況愈下，表面上經濟數字有變好，他說，這難道不是因為企業在海外投資才勉強撐起來的嗎？台灣內部經濟惡化，難道不是事實？

「民主運動是我們的志業，但憑良心說，民進黨就是停在那邊動不了，原地踏步、就地分贓，完全執政，卻完全沒有辦法做些什麼事情來改變」，蘇煥智感嘆地說，民進黨其實已經「走去了、沒法度了」(台語，意指不會再回頭)，根本就無心也沒有能力去克服這些問題，所以他才決定籌組台灣維新黨推動改革，目的就跟黨名一樣，就是要推動台灣的維新運動。

被問到創黨理念，蘇煥智表示，運動分為三個主軸，第一是要解構中央集權、集稅的體制，讓中央政府權力下放變成小政府，讓政府朝扁平化發展。

第二，蘇煥智說，要建立完整的社會福利體系，從育兒到教養、長照到失業，目前社會福利體系既存的缺口要補齊之外，更要讓體系更完備，「我作為台灣老人年金的創始者，看到現在社會福利體系停滯，覺得不能再這樣下去」。

第三，蘇煥智說，要推動「地方選舉採取政黨比例的選舉方式」，以求改革目前地方選舉遭黑金把持的困境。他解釋，所謂「地方選舉採取政黨比例的選舉方式」，就是類似於內閣制或委員會制的模式，透過政黨比例的選舉，除了有降低除買票與黑道把持地方資源的嚴重性，也將讓有志推動公共事務改革的人，更容易參與政治。

蘇煥智進一步說，其實推動「地方選舉採取政黨比例的選舉方式」，也是在呼應第一個主軸，要讓政府的全力下放到最基層的鄉鎮區；因為，政府扁平化的最後一層，就是要擴大鄉鎮區的自治能力，走向真正的社區主義。

具體而言，他舉例，像是托幼的政策，一旦能把資源下放到最基層的鄉鎮區，讓在地能因地制宜設立社區化的保母中心，自然能有效降低老百姓的托育費用。

蘇煥智說，「台灣維新黨」將於本月24號完成法定程序，屆時將在台北市「公務人力發展中心」舉行成立大會。

(中時 )