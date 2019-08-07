台北市今（7）日凌晨1時，在市政府北方 14.9 公里，即北投區發生芮氏規模3.2的有感地震，深度僅5公里，最大震度為陽明山3級、新北市2級、台北市1級、桃園市1級，無災情傳出，屬於小區域地震。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這是大屯山區今年第3起有感地震，頻率可能略高，但地震活動常會如此，民眾不必太擔心。這屬於正常的火山活動，是地底高溫含水層出現裂痕，熱水灌進岩層，造成原本冷卻的岩石崩裂，以致發生小規模地震，屬於突發狀況，不致形成連鎖效應。氣象局一直在監測這一地區的岩漿活動，目前並無異狀。

陳國昌分析，大屯火山周邊地震只有兩個原因，一個是火山本身的活動，另一個則是山腳斷層引起，前者引發地震的原因佔大部分。這一帶常發生規模3的地震，據氣象局的資料庫記載，自1900年有觀測紀料起，規模3以上的地震只有25個，其中3個為規模4以上，最大的一次發生在1988年7月3日規模5.3，當時還發生災情。

陳國昌說，以前的儀器比較不精密，有些細微的地震應該沒有紀錄到，比較正確詳實的紀錄大都在1975年以後，氣象局也會持續監測大屯山區的地震活動。

(中時 )