國安人員藉總統蔡英文出訪之際走私上萬條香菸案，事後蔡英文出面親自道歉平息風波。台北市長柯文哲近期砲轟蔡，「妳沒有貪汙，可是你旁邊的每一個都在貪汙」。對此，資深媒體人黃暐瀚提出，柯組黨後，可用「50、40、20」理論套用在2020大選。

黃暐瀚今在臉書PO文表示，對於網友的看法很堅定：「既然選不贏，怎麼可能出來選」？他認為，自己看法有點不一樣，「選贏」所以才選的假設，未必適合所有政治狀況。有時是要自己贏，有時是不讓某人贏，有時，甚至只要有人會因為這樣而輸，就會「選下去」。

他直言，他覺得郭台銘「可能」選總統，「機率不高，51%」，很多人覺得「不可能」，但黃暐瀚說，他還是認為有機會。

另外，柯文哲宣布組黨之後，黃暐瀚也曾分析：「柯參選總統機率降低」，但降低不代表「絕不可能」，並強調，依他目前所見，柯文哲的「首選」，是「當主席」、「拱台銘」、「衝國會」、「拉下小英」。

黃暐瀚分析，如果是「一對一」選舉，那目標得是「50%」，開票之後，選票不過半，你(柯)不能贏。如果是「三咖督」選戰，那設定變成「40%」，三咖督，成四就贏。但如果設定根本不是「選總統」，也不是「三咖督」，而是想要「衝國會」？那基本上，台灣民眾黨在藍綠之外，不用多，20%就能穩穩闖過10席以上的立委。

他解釋，再回過頭看，當大家還在不解，為何柯文哲這幾天火力全開，還批蔡身邊的人「都貪污」，開地圖砲、無差別攻擊的時候，拿出他的「50、40、20」理論套用看看。那選民會發現，一切都是這麼地明白！

(中時電子報)