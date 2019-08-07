「108年中部全國供佛齋僧大會」將於8月11日在彰化縣立體育館莊嚴盛大辦理。（吳敏菁攝）

「108年中部全國供佛齋僧大會」將於8月11日在彰化縣立體育館莊嚴盛大辦理，這次大會邀請到上慧下律長老及上果下清長老到場，共有6500長老、長老尼、法師前來應供，法緣殊勝，加上5000位義工及信眾，預計當日法師、信眾及義工與會人員將超過1萬8000人一起來祈福，功德無量。

縣長王惠美表示，農曆7月也是吉祥月、孝親月，全國供佛齋僧大會的緣由起於目犍連救母，供佛齋僧大會活動邁向第29年，近年來都在彰化縣辦理，彰化縣有風無颱、有雨無災，民眾生活安和樂利，透過活動發揮正能量，「弘揚孝道、淨化人心」，共同祈求國泰民安、風調雨順，歡迎四方信眾齊聚祈福，同沐法喜。

彰化縣供佛齋僧護持功德會總幹事林國華指出，感謝縣府多年來支持並重視供佛齋僧的活動，王縣長更是29年來第一次參加主持供佛齋僧記者會的縣長。歡迎民眾參與供佛齋僧大會，可以替自己、家庭、國家祈福。

釋淨旭法師說，借助供佛齋僧大會來教化淨化人心，提倡孝親、弘揚孝道讓家庭祥和，家庭安定之後，社會便能有穩定的力量，社會穩定之後，國家才能有所發展。法會特色有免費恭設長生祿位、往生蓮位，並為現世或過往的父母及六親眷屬消災。

「108年中部全國供佛齋僧大會」，將於8月11日上午8時由「灑淨儀式」揭起莊嚴序幕，10時辦理「盂蘭盆法會」，13時「念佛共修」，14時30分恭請上慧下律長老說法開示，18時恭請上果下清長老領眾放大蒙山；法會現場免費恭設長生祿位、往生蓮位，供四方信眾及亡者一同沐浴佛恩，共起歡喜心。

(中時 )