受傷女嬰的父親製作壽司感謝員警。（洪榮志翻攝）

台南市警六分局金華派出所6日傍晚下班時間有一名女子前來報案，指家中10個月大的女嬰，不慎從嬰兒推車摔落受傷，需緊急送醫，請求警方協助開道。員警立即以警車引導護送，沿路還開警報示燈與蜂鳴器，只花了7分鐘即抵達成大醫院，經救治後女嬰無大礙。事後，擔任廚師的女嬰父親，親自製作壽司前往派出所答謝。

昨日傍晚台南市區突然下起傾盆大雨，不少機車騎士紛紛躲進騎樓避雨，當時正值下班交通尖峰時段，車流量相當大，大約18時許，一名30歲左右的女子突然慌慌張張地跑進金華派出所，請求員警協助開道送，因為她10個月大的女嬰，不慎從嬰兒車上摔落，下巴和口腔都是鮮血。

在金華、健康路口的交通崗員警孫偉翔，立即以無線電通知巡邏警網黃昱翔、楊東穎，駕駛巡邏車協助開道，原本需耗時20分鐘的5公里路程，僅約7分鐘即抵達。女嬰送醫後，幸好並無大礙。

女嬰的莊姓父親是一名壽司職人，為答謝警方，並分享手藝，特別製作2盒壽司送到金華所表示感謝。莊某說，女嬰是他的第一個小孩，相當疼愛、珍惜，因此次看到女兒受傷，滿臉鮮血，讓他焦急不捨。今年8月8日是他當父親的第一個父親節，知道很多員警因為輪班，父親節當晚無法回家過節吃飯，因此特別製作2盒壽司答謝員警，也祝福員警們父親節快樂。

(中時 )