針對行政院將廢除印花稅，台北市財政局發布新聞稿表示強烈反對，質疑該政策勢必嚴重衝擊地方財政，還拋出兩項提問，質問中央有規畫另開徵新稅嗎？印花稅每年隨經濟活動增加而成長，中央有可能持續補貼地方嗎？

財政局表示，印花稅實施至今已有85年歷史，歷經民國二次改革，基於稅收考量仍維持現狀，目前新加坡、英國及美國各州也仍課徵印花稅，顯見印花稅是國際間地方建設的重要財源。印花稅具有隨經濟發展而穩定成長的特性，是反應地方政府對經濟發展的努力，為地方政府重要且穩定成長的財政收入之一。2018年全國印花稅收入約121億元，台北市占49億元，且有逐年成長趨勢，行政院說廢就廢的決策勢必嚴重衝擊地方財政。

財政局指出，印花稅是地方一項穩定的重要稅收，未來如廢除改靠仰仗中央補助，等於降低地方政府自籌財源的能力；我國目前各級政府公共負債6.4兆元，其中中央負債5.4兆、地方負債9千餘億元、尚有潛藏負債17.8兆，目前國家財政狀況根本沒有能力廢除任何一項稅目，實在不應僅聽部分建言即做出「中央請客、地方買單」之決策。

財政局表示，即使《財政紀律法》第5條第1項明定：「中央政府各級機關、立法委員所提法律案大幅增加政府歲出或減少歲入者，應先具體指明彌補資金之來源」，與《財政收支劃分法》第38條之1明定：「各級政府、立法機關制（訂）定或修正法律或自治法規，有減少收入者，應同時籌妥替代財源；需增加財政負擔者，應事先籌妥經費或於立法時明文規定相對收入來源」，要求廢除印花稅所造成地方稅收之實質損失，中央應依上開規定事先籌妥經費並立法明定彌補資金之來源。

財政局提問，中央若要挪其他的稅收來補貼地方，有規畫另開徵新稅嗎？況且印花稅每年隨著經濟活動增加而成長，有可能持續補貼地方嗎？在廢除印花稅之前，請中央政府能審慎回應這二個問題。並請行政院在未徵得全國各地方政府同意前，收回廢除印花稅之決策，以維持地方財政穩定與健全及地方長期建設與發展所需之財源。

(中時 )