環保署於今（7）日與明天在張榮發國際會議中心舉辦「2019國際化學品與汞管理研討會」，以「無毒家園．綠色首都．永續社會」為主軸之大師論壇開啟序幕，緊接著同步展開「汞水俁公約執行措施」及「國際化學物質管理」兩主題之研討會，讓台灣接軌國際共同邁向無毒綠色永續。

環保署表示，本次活動特別邀請歐盟化學總署前署長、芬蘭化學局局長、瑞典化學局資深顧問、美國化學理事會國際貿易部主任、日本水？環境研究院所長、環保署張祖恩前署長及臺北科技大學特聘教授張添晉博士等重量級專家學者齊聚，以國際大師觀點進行一連串精彩對話。

會中暢談朝向無毒綠色永續的目標中，各國過去與現在持續所做的努力，以及如何擘劃未來的藍圖與願景，藉此引導出國際簽署公約努力執行之細節，以及全球化學物質管理新趨勢等議題之深入研討，接軌國際管理策略，開拓永續前瞻視野。

在緊湊的2天系列活動中，可透過「汞水俁公約執行措施研討會」來呼應臺灣參與國際公約事務的決心與努力，遵循公約設定的目標與執行期程，積極推動汞產品生命週期的風險控管與禁限用措施，以善盡無毒永續之責任。

而藉由「國際化學物質管理研討會」的專題探討，共同針對國際化學品管理政策的現況發展、企業擔負的社會責任、人才培育的趨勢規劃與綠色永續的國際接軌等面向帶來新知與展望。

環保署在8月9日帶領參與本次活動的國內外專家學者，前往桃園中台資源科技股份有限公司環境資源教育中心參訪，為本次活動帶入精彩的尾聲。

(中時 )