台北市長柯文哲籌組的「台灣民眾黨」昨天創黨，由於目標放在不分區立委，外界解讀可能瓜分明年時代力量政黨票。台灣制憲基金會今發布民調指出，明年政黨票投票傾向，有30.5%投給民進黨，有27.2%投給國民黨，而剛成立的台灣民眾黨則勇奪15.5%，時代力量則掉到4.7%。

近來有許多政黨成立，但能否真的擠身不分區立委席次？台灣制憲基金會民調顯示，針對明年不分區投票意願，民進黨有30.5%、國民黨是27.2%，而後依序是台灣民眾黨15.5%、時代力量4.7%、親民黨2.3%、一邊一國行動聯盟1.5%、喜樂島聯盟1.3%

民調顯示，有41.4%民眾支持柯文哲成立台灣民眾黨，另有46.8%表態不支持，其中39歲以下年齡層都逾6成支持度，教育程度弱勢大學以上者，則有59.4%支持。

民調交叉分析顯示，政黨票會投台灣民眾黨的支持者以「中彰投」的比例最高，有21.9%；年齡族群40歲以下的投票者都至少有2成5，而教育程度也多是專科及大學以上學歷。

從政黨傾向來看，投給台灣民眾黨的選民，有30.9%是時代力量支持者，而另外也有26.0%的支持者屬於中間選民，顯示對時代力量的政黨票頗有威脅。

不過台灣制憲基金會執行長林宜正直言，台灣民眾黨的創黨是聲勢的最高峰，也是泡沫化的開始，批評柯是一隻「憤怒鳥」。林也直言若柯選總統，政黨投票率不超過15％，若柯不選，則政黨天花板是10％，區域立委將一席難求。

至於總統大選部分，蔡韓對決時，民調顯示支持蔡的有51%，挺韓的僅有31.2%；若是在蔡韓柯三腳督時，則是蔡41.9%、韓25.7%、柯22.6%。

此次民調委託「趨勢民調公司」執行，調查時間為8月1日至3日，採「分層比例隨機抽樣法」，市內電話調查完成1068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

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(中時 )