今年震撼的重磅交易無非是「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)改披太空人球衣，轉隊後首場先發當然引發球迷暴動，平日對戰洛磯吸引超越滿場的4萬多人進場支持，連100排的邊線上層座位都要價300美元(約台幣9400元)。雖然葛倫基為太空人首戰表現不盡理想，不過隊友火力支援仍拿下勝投。

太空人的美粒果球場(Minute Maid Park)官方座位數僅41168人，不過7日對戰洛磯是葛倫基轉隊後首戰，狂吸43243人進場塞爆球場，差600人就破史上最多進場人數，也是太空人本季首度滿場，連葛倫基要價100美元的球衣也在商品部迅速銷售一空，由此可知太空人球迷是如何殷切期盼葛倫基的加入，能為太空人奪得世界大賽冠軍。

「Z魔神」葛倫基轉隊至太空人後首戰，吸引4萬多名球迷進場。（美聯社）

不過此戰葛倫基表現不盡理想，先發6局被敲7支安打失5分，尤其6局上挨25歲小將塔皮亞(Raimel Tapia)的3分炮，讓比數一度追平，幸好下半局隊友再將比數超前，讓葛倫基仍握有勝投資格。太空人隊友火力夠強大，包含葛瑞奧(Yuli Gurriel)雙響炮在內，太空人4發全壘打轟垮洛磯，以11比6贏得勝利，葛倫基也收下本季第11勝。

葛倫基加入太空人，與韋藍德(Justin Verlander)、寇爾(Gerrit Cole)組成美聯令人為風喪膽的「三巨投」，葛倫基表現如何也成為球迷關注焦點。

(中時電子報)